El pasado jueves celebramos en Mieres el Primero de Mayo, un año más hemos comprobado que la asistencia a la manifestación no fue todo lo ... mayoritaria que debería de ser, algo está pasando en esta sociedad, los problemas con los que nos encontramos son muchos y variados y es por tanto necesario celebrar este día tan señalado, haciendo del mismo un día de reivindicación.

Desde 1889, se viene celebrando en todo el mundo el Día Internacional de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago, en su lucha por la consecución de las 8 horas de trabajo. No pido que los jóvenes y menos jóvenes de este país, tengan porqué recordar esto; pero sí podrían saber que aquí en España durante los años de dictadura, ese día era sinónimo de palizas, cárceles y muertes, para quienes salían a manifestarse, primero por las libertades y más tarde por la democracia.

Aunque la reducción horaria no se ha aprobado por culpa del apagón, sabemos que las jornadas de trabajo cada día son mayores, porque el sueldo de 8 horas no alcanza para sufragar las necesidades que nos ha creado esta sociedad de consumo; comprarse una vivienda es un lujo inalcanzable para la mayoría de asalariados, incluso poder vivir de renta está muy lejos de las posibilidades de muchos currantes.

Los poderosos no están dispuestos a perder sus privilegios y echan la culpa a los mercados, a los mismos que se les atribuía no hace mucho todos los logros del sistema capitalista. Esos mercados que se decía que no necesitaban normas, que ellos mismos se auto regulaban, que apostaban por la desaparición paulatina de los estados, ahora piden ayudas cuantiosas a los mismos para solventar los problemas derivados de los aranceles impuestos por EEUU

Hay que volver a las movilizaciones; ya no para solicitar mejoras como en aquellos tiempos, sino para mantener parte de las que aún nos quedan, antes de que sea demasiado tarde. Hay que recordar que nada se nos ha regalado, lo poco o mucho que podamos tener, ha sido

arrancado con nuestras luchas.