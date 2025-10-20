Todo apunta a que nuestra Alcaldesa no quiere ser menos que su mentor, y por tanto sigue con la idea de construir un túnel en ... el muro. Yo no sé si quienes la vitoreaban en la campaña electoral siguen pensando lo mismo o cambiaron de opinión; me refiero a los que no estaban de acuerdo con el 'cascayu' y salían a protestar a diario, diciendo que si no pasaban los cochespor el Muro, los comercios y la hostelería tendrían que cerrar, lo cierto es que dos añosdespués de que la Alcaldesa devolviera la circulación al muro, no hay ningún comercio uhostelería más que antes, de hecho hay menos.

Junto a los componentes de aquel colectivo, también apoyaban la apertura de los carriles, losrepartidores, decían que les perjudicaba a la hora de hacer su trabajo, aunque el carril endirección al Piles siempre funcionó, y por el lado de la playa no se que podría repartir.

El caso es, que si se hace el túnel (esperemos que no pase como con el de Cascos veinte años parado y un coste anual de mantenimiento que supera los 500.000 euros), supongo que será para ampliar el paseo, con lo cual el temor de quienes creen que no venden si no pasancoches, se acrecentaría y los repartidores deberían de pedir montacargas par salir a la luz.

Después de dos años de la reforma, queda claro que la modificación del carril-bici fue un acierto, y que por el contrario la escasa saturación de los dos carriles existentes, no aconseja una obra tan costosa, muy molesta y que no solucionaría nada, ya que tendrían que mantener al menos uno de los carriles en dirección al Piles para dar servicio a hostelería y comercio, así como para ambulancias, bomberos y servicios vecinales.

Pienso que es un capricho de Foro, que siempre demostraron su afinidad con los topos, y que

influye el que estén a punto de ser engullidos por el PP, que no tienen claro el plan del túnel y por eso no dan su aval explícito al mismo.