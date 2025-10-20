El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:15

Todo apunta a que nuestra Alcaldesa no quiere ser menos que su mentor, y por tanto sigue con la idea de construir un túnel en ... el muro. Yo no sé si quienes la vitoreaban en la campaña electoral siguen pensando lo mismo o cambiaron de opinión; me refiero a los que no estaban de acuerdo con el 'cascayu' y salían a protestar a diario, diciendo que si no pasaban los cochespor el Muro, los comercios y la hostelería tendrían que cerrar, lo cierto es que dos añosdespués de que la Alcaldesa devolviera la circulación al muro, no hay ningún comercio uhostelería más que antes, de hecho hay menos.

