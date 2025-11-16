Recuerdos de la metadona

La polémica surgida en El Natahoyo a cuenta del traslado de los usuarios del Albergue Covadonga mientras se reforma el edificio de Laviada, me ha ... traído a la memoria otras situaciones de crispación vividas en Gijón, en tiempos en los que a las protestas las llamábamos protestas y no 'escraches'. Hace 27 años, los vecinos de La Calzada tomaron la calle, en concreto la avenida del Príncipe de Asturias, número 15, en hostil rechazo a la apertura de un centro de dispensación de metadona.

Gijón ya contaba con una UTT (Unidad de Tratamiento de Toxicomanías) en El Coto y el Principado se había propuesto descentralizar las terapias en un intento por «acercar el servicio al usuario», decían, pero, en realidad, buscaba repartir 'la carga' y la presencia de personas drogodependientes entre barrios.

La mañana en que se prevía que se iniciaran las obras en la UTT de La Calzada, los contrarios al dispensario, todos vecinos y vecinas, prendieron fuego a una barricada y fue necesaria la presencia de cinco furgones de antidisturbios. Hubo insultos, empujones, lloros y pitadas. Una mujer de 84 años se desmayó en los forcejeos y tuvo que ser trasladada al Hospital de Jove. Intervinieron hasta los bomberos.

Al final, a La Calzada nunca llegó la metadona. El Principado reculó y optó por dispersar la atención, creó el metabús (tratamientos ambulantes de metadona) y puso en marcha un programa que incluía la dispensación en farmacias. Eso sí, la UTT original se quedó en El Coto, donde hoy sigue.