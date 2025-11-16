El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Recuerdos de la metadona

Laura Fonseca

Laura Fonseca

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La polémica surgida en El Natahoyo a cuenta del traslado de los usuarios del Albergue Covadonga mientras se reforma el edificio de Laviada, me ha ... traído a la memoria otras situaciones de crispación vividas en Gijón, en tiempos en los que a las protestas las llamábamos protestas y no 'escraches'. Hace 27 años, los vecinos de La Calzada tomaron la calle, en concreto la avenida del Príncipe de Asturias, número 15, en hostil rechazo a la apertura de un centro de dispensación de metadona.

