Recuerdos de la metadona
Gijón
Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00
La polémica surgida en El Natahoyo a cuenta del traslado de los usuarios del Albergue Covadonga mientras se reforma el edificio de Laviada, me ha ... traído a la memoria otras situaciones de crispación vividas en Gijón, en tiempos en los que a las protestas las llamábamos protestas y no 'escraches'. Hace 27 años, los vecinos de La Calzada tomaron la calle, en concreto la avenida del Príncipe de Asturias, número 15, en hostil rechazo a la apertura de un centro de dispensación de metadona.
Gijón ya contaba con una UTT (Unidad de Tratamiento de Toxicomanías) en El Coto y el Principado se había propuesto descentralizar las terapias en un intento por «acercar el servicio al usuario», decían, pero, en realidad, buscaba repartir 'la carga' y la presencia de personas drogodependientes entre barrios.
La mañana en que se prevía que se iniciaran las obras en la UTT de La Calzada, los contrarios al dispensario, todos vecinos y vecinas, prendieron fuego a una barricada y fue necesaria la presencia de cinco furgones de antidisturbios. Hubo insultos, empujones, lloros y pitadas. Una mujer de 84 años se desmayó en los forcejeos y tuvo que ser trasladada al Hospital de Jove. Intervinieron hasta los bomberos.
Al final, a La Calzada nunca llegó la metadona. El Principado reculó y optó por dispersar la atención, creó el metabús (tratamientos ambulantes de metadona) y puso en marcha un programa que incluía la dispensación en farmacias. Eso sí, la UTT original se quedó en El Coto, donde hoy sigue.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión