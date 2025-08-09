El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Feria y Europa

La FIDMA ha mostrado en estas décadas su compromiso e identificación con las instituciones europeas a las que nos adherimos hace aproximadamente medio siglo

Leopoldo Tolivar

Leopoldo Tolivar

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

En Asturias, la feria por antonomasia, es la de Muestras de Gijón. Y, con mayúscula, no admite dudas, igual que su acrónimo, FIDMA y su ... adjetivo internacional. Al margen de tópicos comerciales o gastronómicos, muy propios de esta región, cainita a veces, la Feria fue una gran iniciativa hace 101 años y su recuperación, en 1965, en el desarrollismo español, un acierto. Desde niño he acudido a no pocas de sus ediciones, con admiración por sus expositores más que por el condumio y bebercio, ya que siempre me han gustado las máquinas, los inventos y la ferretería, común o sofisticada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez falla a favor de doce compradores que rechazan pagar un plus por sus pisos a Avintia en la zona de El Rinconín, en Gijón
  2. 2

    Lasha Odisharia es el elegido para reforzar el ataque del Sporting de Gijón
  3. 3 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados
  4. 4 Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón
  5. 5

    Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»
  6. 6 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  7. 7 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  8. 8 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea
  9. 9 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  10. 10 Susto en Villaviciosa por un accidente entre una moto y un coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Feria y Europa

La Feria y Europa