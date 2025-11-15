El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Orlas y venganzas estudiantiles

Ya se tienen en cuenta en la promoción del profesorado las valoraciones de los alumnos en la encuesta general de la enseñanza que todos los años se pone a disposición a docentes y discentes. Aunque hay trecho por recorrer

Leopoldo Tolivar

Leopoldo Tolivar

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Esta misma semana he ido a un estudio fotográfico a posar para la orla de la promoción de Derecho 2022-26. Siempre es un halago ... que el alumnado, que vota al profesorado a retratar, se acuerde de uno y, en este caso, la fotografía era necesaria, tanto porque los negocios destinados a este fin suelen cambiar, cuando hace años eran casi un monopolio, como porque aún cambiamos mucho más quienes hemos dado clase desde hace un montón de años. Ahora, la digitalización inmediata permite obtener distintas tomas para seleccionar la que mejor o menos mal le pueda parecer a la persona 'inmortalizada' junto a quienes trató de instruir en su disciplina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El comerciante gijonés detenido por robar ropa «engañó al repartidor» para que le entregase mercancía
  2. 2 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  3. 3 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  4. 4

    Nadie reclama el cadáver del narco de Gijón muerto en Toledo tras disparar a la Policía
  5. 5

    El Supremo tumba de forma definitiva los argumentos del ERE de Embutidos Vallina
  6. 6 Seis vehículos destrozados tras una persecución policial en Langreo: «Fue rebotando de coche en coche»
  7. 7

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  8. 8

    El Principado ofrece 13 millones para garantizar todas las rutas internacionales del aeropuerto de Asturias
  9. 9

    La alcaldesa de Gijón asume la responsabilidad de buscar «una solución de consenso» para trasladar el Albergue Covadonga
  10. 10 El Robledo reabrirá en 2027 como hotel de cuatro estrellas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Orlas y venganzas estudiantiles

Orlas y venganzas estudiantiles