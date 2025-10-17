El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las cosas están para que se rompan

Los objetos no nacen destinados a ser rotos. Es lo perecedero de los seres vivos –pensemos también en nuestros animales más queridos– lo que es barro. O si queremos ser finos, loza

Leopoldo Tolivar

Leopoldo Tolivar

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:47

Comenta

Esta expresión, que ni a refrán llega, es un dicho normalmente exculpatorio o atenuante de un destrozo, normalmente pequeño, que ha afectado a nuestra propiedad ... o a cosas queridas. Y, realmente, ¿todo está hecho para romperse? Evidentemente no, aunque el feroz e insolidario capitalismo de algunas industrias –léase desde electrodomésticos o cachivaches electrónicos a productos alimenticios de rápida caducidad–, parecen empujarnos a eso. A entender que todo pasa y nada queda. Pero consumismo al margen, es cierto que, en el lenguaje coloquial y hasta familiar, se suele quitar yerro a un roto o un descosido con sentencias casi deterministas de que los útiles se hicieron para ser efímeros y que su ruptura o desaparición precoz es su ley de vida.

