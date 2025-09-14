El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nuestra universidad ante un reto sin precedentes

La institución ha crecido de forma imparable en las últimas décadas y la que fue, durante siglos, casa de enseñanza en Derecho, Ciencias Químicas y Letras, es hoy una entidad formativa e investigadora con departamentos de referencia

Leopoldo Tolivar

Leopoldo Tolivar

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

El rector Villaverde le ha echado coraje –mucho– para afrontar una transformación profunda, urbanística, patrimonial y logística en no pocos edificios de la ciudad de ... Oviedo. Tanto propios como, de momento, ajenos. La institución ha crecido de forma imparable en las últimas décadas y la que fue, durante siglos, casa de enseñanza en Derecho, Ciencias Químicas y Letras, radicada en el edificio fundacional de la calle San Francisco, es hoy una entidad formativa e investigadora con centros y departamentos de referencia, incluso supranacional, situados en campus propios de Gijón y Mieres, amén de las distintas y disfuncionales ubicaciones ovetenses. Por profesión y vocación, conozco, sin grandes pretensiones, la génesis de los distintos estudios que hoy se imparten en la Universidad de Oviedo que sólo menguaron cuando, al crearse en 1979, por segregación, la Universidad de León, se perdió la Facultad de Veterinaria. Aún, con ojos de estudiante, echo de menos las mucetas y birretes verdes con los que, volví a encontrarme en los años en los que fui profesor en la joven universidad. Siempre se cuenta que el recordado rector Teodoro López-Cuesta declinó la oferta ministerial de duplicar en Oviedo los estudios perdidos –algo muy valorado en León, que le hizo rector perpetuo–, aunque tal generosidad, para no competir, saltó por los aires cuando, en Galicia, se implantaron los mismos estudios en Lugo. Pero todo eso es pasado y bastante conocido.

