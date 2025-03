Lobo, gestión asturiana

Una enmienda presentada por el PP a la Ley de Desperdicio Alimentario, apoyada por Vox, PNV Junts, ha servido para excluir al lobo ibérico del ... Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Los ganaderos de Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León, las regiones donde se concentra el 95% de la población lobuna, vieron satisfecha la principal reivindicación que le hacían al Gobierno desde que en septiembre de 2021 decidiera sobreproteger al cánido prohibiendo las batidas. En los últimos tres años han aumentado los daños infligidos por los lobos a las ganaderías. En Asturias, en 2023, los lobos mataron un 11,9% más de reses que en 2022. Desde que se inició la actual legislatura autonómica, hasta el pasado mes de octubre, se abrieron 8.559 expedientes por daños a la cabaña, con el saldo de más de 7.000 animales muertos. Con la salida del lobo del Lespre, en los territorios al norte del río Duero, la gestión del cánido retorna al Principado. El 10 de abril se reunirá el comité asesor del plan de gestión del lobo para valorar el número de cánidos que serán abatidos y las manadas que se verán afectadas. En el último plan aprobado se autorizaba eliminar al 9% de la población lobuna (28 ejemplares). En la actualidad hay entre 360 y 405 ejemplares, agrupados en 45 manadas, así que se podrían extraer entre 32 y 36 cánidos. El plan de gestión del lobo compagina dos objetivos: salvaguardar la ganadería extensiva y controlar la población lobuna, de forma que en ningún caso se vea amenazada la supervivencia del cánido en nuestra región sin que la cabaña pague el alto coste de los últimos años.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico calificó de «profundamente irresponsable» la exclusión del lobo del Lespre. La propia ministra, Sara Aagesen, dijo que lo que se ha votado es «la negación de los datos, la negación de la ciencia». Un análisis desapasionado lleva a concluir que no es razonable la postura del Gobierno. Hay que volver la vista atrás para recordar cómo se llegó a sobreproteger al lobo en Asturias. Como más de una vez señaló Marcos Líndez, consejero de Medio Rural y Política Agraria, la inclusión en el Lespre fue anómala, porque se hizo en 2021 con los datos de 2014, cuando la situación del lobo era distinta. La decisión se tomó en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, por un solo voto de diferencia, participando en la votación las comunidades autónomas que no tienen lobos, y otros territorios, como Melilla. Todas las regiones con lobos votaron en contra. En abril del pasado año, una proposición del PP para desproteger a la especie tuvo el apoyo del Congreso de los Diputados, pero, curiosamente, la tramitación en la Mesa del Congreso se atascó. Más allá de todo lo anterior, hay una realidad incontestable que no quiere ver el Ministerio de Transición Ecológica: el lobo está en expansión, en Asturias, España y casi toda Europa. En 2018 se movía por el 71% de la superficie regional; seis años más tarde puebla el 83% del territorio. Hay más manadas y más ejemplares. Cuando el Gobierno lo incluía en el Lespre, Europa tomaba medidas severas: en Francia se autorizaba matar lobos bajo la figura de 'tiros de defensa', permitiendo la constitución de brigadas con dos o tres tiradores; en Alemania, el Bundestag aprobó en 2019 un reglamento para cazar lobos («eliminar varios animales de una manada o la manada entera»). El 25 de septiembre de 2024, con los únicos votos en contra de España e Irlanda, se aprobó la propuesta de la Comisión Europea de rebajar la protección del lobo para permitir su caza. Hace quince días (7 de marzo), el Consejo de Europa acordó que pasara de ser una especie «estrictamente protegida» a «protegida», lo que conlleva permiso para cazar, con limitaciones de fechas y espacios. El Principado siempre estuvo en contra de la sobreprotección del Lespre y los ganaderos asturianos lucharon sin desmayo por recuperar el sistema de las batidas para defender al ganado. La gestión del lobo vuelve a estar en nuestras manos.