Portada de la novela 'Contraataque' escrita por Ramón J. Sender. R. C.

La banalidad del fratricidio

Ahora que se cumple medio siglo de la muerte de Franco, es un momento para releer a Ramón J. Sender

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:09

Ahora que se cumple medio siglo de la extinción física del beneficiario máximo de nuestra más luctuosa escabechina civil, y al margen de conmemoraciones oficiales — ... que siempre, no nos engañemos, obedecen al interés de la autoridad convocante— es buen momento para releer a Ramón J. Sender. En particular, un libro que se ha reeditado gracias a la iniciativa de uno de esos editores —en este caso, la editorial Deusto—, que en los últimos años parecen haberse conjurado para restituirnos la obra de uno de nuestros autores mayores del siglo XX, neciamente olvidado en este, cuando tantos lodos actuales vienen de los polvos —y de la pólvora— de un tiempo que él vivió y contó como pocos.

