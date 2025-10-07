El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Un botón de alarma. AFP

De falsas alarmas

Vivimos tiempos en los que la pretensión apocalíptica se convierte en una adicción

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Martes, 7 de octubre 2025, 00:10

Comenta

Escribe Camila Cañeque en su brillante ensayo 'La última frase' que una biografía no puede valorarse en su conjunto hasta que la persona biografiada no ... muere. Recoge con ello la vieja idea del ateniense Solón, expuesta por Heródoto en su Historia, cuando a la pregunta del opulento tirano de Lidia, Creso, sobre lo que opinaba de su fortuna en la vida, le respondió que habría que esperar hasta el final de su existencia. No es baladí anotar que no mucho tiempo después Creso se vio depuesto, apresado y esclavizado por el persa Ciro, lo que le hizo, cómo no, acordarse de la réplica del sabio de Atenas. Tampoco los libros, sugiere en el suyo Cañeque, terminan de ser hasta que aquel o aquella que los escribe decide qué palabras lindan con el punto final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  2. 2 El Sporting ultima el fichaje de Borja Jiménez para salir de la crisis y relanzarse
  3. 3 El Sporting de Gijón contacta con Borja Jiménez para sustituir a Garitano
  4. 4 Grave accidente en Las Regueras: cuatro heridos al caer con su coche por un desnivel de 30 metros
  5. 5 La despedida de Garitano del Sporting de Gijón: «Que vaya todo bien y muchas gracias»
  6. 6 Roban en un bar de Oviedo a punta de pistola la madrugada del pasado sábado
  7. 7 Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Castellón - Sporting de Gijón: solo aprueban cuatro jugadores
  8. 8 Estos son los rivales de los equipos asturianos en la Copa del Rey
  9. 9 Detenido después de propinarle un puñetazo a un policía local en Avilés
  10. 10

    Un lavado de cara de la plaza de Los Fresnos, en Gijón, «mejor que una gran reforma»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio De falsas alarmas

De falsas alarmas