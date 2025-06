In memoriam de Tino 'el Roxu'

Comenta Compartir

Tino 'el Roxu'deja la perenne huella de una voluntad firme. Nacido en Bimenes y criado en Nava, donde sus padres regentaban un chigre y ... un llagar, supo echar sidra desde el momento que sus fuerzas infantiles le permitieron levantar la botella. Pronto convirtió el ejercicio en arte y espectáculo. Cuando sus padres venían a pasar el día en Gijón, el pequeño Tino ya ponía su parte escanciando por las mejores sidrerías. Pronto llegaron los concursos. Con doce años se presentó al primero. Y ganó. La fama creció y corrió tanto que, tras los siguientes, para evitar comprometer a los jurados prefirió únicamente la exhibición. Una vez me dijo: «Escanciaba cinco vasos en la mano al mismo tiempo, me costó lograr el sexto; después, usando todo el cuerpo, fui batiendo mis propias marcas. Con veintidós años y diecisiete vasos me retiré». Y también: «Los jóvenes humildes de antes carecíamos de atajos: eché sidra, sí, también la representé y vendí, igual que baterías de cocina, y soldé por todos los astilleros gijoneses o en la construcción». Pero discreto y a la vez enérgico tras sus bigotes azafrán, los primeros galardones de Nava y La Felguera, o las copas jugando al fútbol o los bolos le enmarcaban de justo orgullo. Con los años ochenta llegaron sus propias sidrerías, la de Hermanos Felgueroso y la de la avenida de la Costa. Y además un Gordo de Navidad que repartió muchas alegrías. Y unos culinos en la Expo de Sevilla como para nombrarlos disciplina olímpica. Su vida personal y laboral alcanzó la plenitud al lado de María Emilia Zamorano: vaya para ella el sentido pésame, y el reconocimiento de Tino, con su vida, hizo un poco mejor a Gijón y Asturias.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión