Amaneciendo

Si el burgalés Victoriano Crémer tuviese que escribir ahora aquellos memorables versos que decían «Vuelven hombres del trabajo/ y otros al trabajo van», los grandes ... cambios sociales que se produjeron en este país le obligarían a modificarlos ya que la presencia de las mujeres es tan evidente que al poeta no le quedaría más remedio que referirse también a ellas.

Pienso en su poema, en esa hora en la que la noche todavía no se ha ido pero el día aún está por llegar, y veo desde las ventanas de mi casa (el hecho de ser insomne te ofrece esos momentos) a los hombres y mujeres que se dirigen a sus trabajos y a quienes vuelven, estos mayoritariamente, en coches que desde la calle, y con mandos a distancia, abren los portones de los garajes comunitarios. Otra novedad respecto al tiempo en que se escribió el poema es la cantidad, considerable, de personas que antes de irse al trabajo sacan a pasear a sus perros, y en este caso puedo afirmar que quienes lo hacen son mayoritariamente mujeres. Es curioso que en la distribución del trabajo en la casa es a los hombres a quienes, normalmente, les corresponde bajar la basura al contenedor y sin embargo a esta hora las mascotas caminan, apresuradas, al lado de sus dueñas.

Pasos rápidos de quienes van a cumplir con su jornada laboral y lento caminar de los que vuelven, el cansancio pesa, pero en cualquier caso el sueño, y también los sueños de unos y de otros tienen mucho en común, sobre manera que la vida, y la lucha por una vida mejor, continúa. Lástima que en este trasiego matutino las preocupaciones de quienes se cruzan por la calle tengan muy poco que ver, o nada, con aquellos que dicen representar sus intereses porque estos se suelen levantar más tarde y difícilmente, a esta hora, coincidirán con ellos.