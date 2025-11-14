Comenta Compartir

Durante años las noticias que desde los EE UU llegaban al resto del mundo procedían de las grandes agencias informativas que, a través de publicidad ... engañosa y de propaganda diseñada y preparada para llegar a todos los rincones del planeta, presentaban al país más poderoso de la tierra como un lugar donde todo era posible y en el que los sueños podían conseguirse. No deja de ser curioso que esa manera de crear opinión estuviese tan íntimamente relacionada con la teoría atribuida a uno de los grandes enemigos de América, y de la humanidad, el nazi Josep Goebbels quien afirmaba que «una mentira repetida mil veces se convierte en verdad». EE UU, a través del cine, de la literatura, de la televisión y de todo tipo de aparatos informativos convirtió un país pleno de desigualdad y de injusticia en el paradigma de la sociedad ejemplar.

Hoy, la presencia de variadas redes sociales y, sobre todo, la posibilidad de acceder a ellas por parte de una parte muy importante de la población mundial hace que, pese a los esfuerzos de los dueños del sistema y de sus acólitos, resulte cada vez más complicado mantener una mentira que dura, ya, tantos años. En estos momentos no resulta muy difícil ver, a través de Internet, cientos de vídeos y reportajes en los que se muestra la vida diaria de miles de personas en las principales ciudades norteamericanas. A los muertos vivientes a causa de la droga, a las personas sin techo que sobreviven como pueden en tiendas de campaña y coches abandonados y a la prostitución en la calle se suman ahora las colas de hombres y mujeres que trabajan pero que no cobran y que esperan en fila a recoger alimentos. Sin embargo, en un país en el que cada día se aprecian mejor los restos del naufragio, Trump gana las elecciones y es, por tanto, su presidente.

