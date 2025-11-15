El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ponerse de perfil

En Asturias tenemos un presidente que, ante posibles casos de corrupción en su partido, decidió callar

Manu Cifuentes

Manu Cifuentes

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Exgerentes y empleados del PSOE no pudieron justificar de forma convincente el origen y el destino de parte de esos miles de euros en efectivo ... que circulaban por su sede y repartía Koldo. Sánchez tuvo que convertirse en Mr. 'no me consta' por consejo de sus abogados, por si las investigaciones acaban por apuntarle a él.

elcomercio Ponerse de perfil