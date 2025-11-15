Exgerentes y empleados del PSOE no pudieron justificar de forma convincente el origen y el destino de parte de esos miles de euros en efectivo ... que circulaban por su sede y repartía Koldo. Sánchez tuvo que convertirse en Mr. 'no me consta' por consejo de sus abogados, por si las investigaciones acaban por apuntarle a él.

Como consecuencia de todo ello la Audiencia Nacional investigará posibles delitos de blanqueo de capitales y financiación ilegal, convirtiendo el caso Koldo en el caso PSOE. Y mientras tanto, hemos sabido que en Asturias tenemos un presidente que ante posibles casos de corrupción en su partido, de los que recibió noticias hace tres años, decidió callar y ponerse de perfil durante todo este tiempo.

Sus insuficientes explicaciones llegan, por lo tanto, muy tarde. El patrón lo hemos visto antes, primero silencio, después negación, y finalmente, cuando ya no queda más remedio, explicaciones con las que intentar salir del embrollo.

Las pruebas aportadas por Claudia Montes, con audios en los que un alto cargo del PSOE da detalles sobre cómo se convocan las plazas a medida de candidatos afines, demuestran crudamente unas prácticas que no por sospechadas son menos escandalosas.

Resulta inaudito que, como se ha dicho, un mensaje con acusaciones tan graves no le fuera comunicado a Barbón por sus numerosos asesores. O nos mienten o el grado de irresponsabilidad es máximo.

Barbón no hizo nada. Decidió guardar silencio durante tres años. Y ante algo así, no hay explicación válida posible, salvo que prefirió proteger a su partido antes que denunciar esa corrupción que según él tanto le asquea.

Sabíamos que era un incompetente, ahora sabemos que es un irresponsable. Y en esas manos está Asturias.