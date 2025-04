Las alegrías de un fin de semana

Comenta Compartir

Mareo vive una semana alegre por las victorias de casi todos los equipos. El Sporting Atlético, en el debut de Samuel Baños, superó al modesto ... Lenense, que lucha por no bajar. El triunfo consolida la cuarta posición para intentar cazar al Covadonga y al Caudal, pero lejos del líder Vetusta, con 19 puntos más. El Sporting C ya es segundo, arraigado en ascenso tras el fichaje de tres refuerzos que ayuden a lograr en Regional Preferente el principal objetivo de Óscar Garro. El juvenil de Isma lleva una notable trayectoria. Se nota que en este curso le quitan menos jugadores para el artificial 'C'.

Los triunfos merecen un brindis, aunque en las clasificaciones sólo mandan los más pequeños. En sub 19 gobiernan el Deportivo y el Celta. El Sporting es tercero con firmeza. En el resto de divisiones, el Oviedo se lleva la palma. En sólo tres temporadas se perdió el mando en Asturias. Los objetivos de Mareo cambiaron. El Sporting siempre fue un club de cantera. Antes de existir Mareo, la plantilla del primer equipo tenía mayoría de asturianos, con un puñado de gijoneses. Desde que empezaron los juveniles, en los años 50, subían jugadores al primer equipo. Otros llegaban de equipos de la ciudad como el Atlantic o el Calzada, por citar alguno. Con los campos de Leorio en plena actividad, había jugadores en las selecciones nacionales de base. En los años 80, Mareo se convirtió en un referente en el fútbol español, con una producción buena y rentable. Basta recordar la lista de jugadores que llegaron al primer equipo, los internacionales y los traspasados. Ahora cambió la filosofía. Su buscan mirlos de colores en las Américas o la UE para descubrir fenómenos, pero no hay jugadores para el primer equipo. Hay un dato concluyente. En Huesca, con la baja de dos centrales, Kembo y Mbemba no contaron para Albés, que prefiere antes a Olaetxea de central que a los del filial, que suelen ir de viaje para no jugar. No se les ve calidad, ni hay confianza. Mareo necesita un director con arraigo, que haya mamado lo que es el fútbol base y el Sporting. Un ejemplo es Javi Fuego, quien se preparó adecuadamente para entrenar o dirigir una escuela de fútbol. Tuvo un paso de prácticas en Mareo, pero Orlegi parece que no lo tiene en cuenta. Una pena. En el aspecto de formación, Mareo está actualmente seco. Nunca había pasado. El desmantelamiento de fútbol de base tardará mucho tiempo en recuperarse. En abril empiezan a organizarse las plantillas de la próxima campaña. Un cambio en el timón sería oportuno para recuperar el ADN Mareo y la filosofía que tantos éxitos dio al Sporting, deportivos y económicos. Si Guerra fuera un hombre de fútbol, Joaquín dijera algo y hubiera un director deportivo de verdad, todo sería normal. En cualquier caso, felicitaciones a Garro por los marcadores de sus equipos que le dieron alegría esta semana. Lo de formar jugadores es otra historia.

