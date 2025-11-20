El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La metáfora de la felicidad

Manuel Rosety

Manuel Rosety

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Una de las últimas grabaciones que se conservan de Quini se hizo en el campo número uno de Mareo, vestido de calle y anotando un ... gol. Definió que 'esto es la metáfora de la felicidad', frase atribuida al periodista Tony Fidalgo, amigo suyo y excompañero en los desaparecidos Bosco y Ensidesa mediada la década de los 60. El nombre de Quini simboliza el gol. Es la razón del fútbol. Los principales artilleros del fútbol asturiano serán homenajeados esta tarde.

