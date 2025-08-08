El panorama sigue siendo el mismo

La atípica pretemporada del Sporting sigue su curso. Garitano parece satisfecho, aunque su equipo no genere buenas sensaciones. A partir del 18 será otra película, ... con puntos en juego y un serio nivel de exigencia.

Hasta ahora, el aficionado disculpa casi todo, aunque el cartel de la pretemporada sea flojo. Sólo hubo dos rivales de la misma categoría, el Racing de Santander, que conserva el bloque de La Liga anterior, y la Cultural, que trajo una formación experimental. Quedan el Arenteiro y el Racing de Ferrol, ambos de Primera RFEF, en la prueba del domingo. El equipo orensano, a mediodía, y el ferrolano, por la tarde, con un plan turístico para que los aficionados pasen el día en Ribadeo. En ningún caso hay un sparring robusto para valorar el potencial del nuevo Sporting.

Al margen del marcador, las pruebas de Garitano ante la Cultural aumentaron las dudas. En ataque, pese a sus limitaciones técnicas, se dejó notar Caicedo con un cabezazo de rematador. Aunque haya aprovechado una defensa mansa, hay que estar ahí. No se le pide que haga hablar al balón. Con que la enchufe en la red contraria vale, aunque con mejor dominio le resultaría menos complicado. También se estrenó Amadou, de quien se podría decir algo parecido.

Esta vez el lastre estuvo atrás. El centro de la zaga parece peor que el del pasado curso. Pablo Vázquez y Perrin no son rápidos, tienen una contundencia irregular, están pendientes de entenderse y necesitan la ayuda de un medio defensivo consistente. Hacer una estimación de los jugadores no es certero en una pretemporada, pero las cualidades de cada uno sí pueden valorarse, porque los lentos lo son hasta en los entrenamientos, lo mismo que los cortos de técnica o los que van bien o mal de cabeza.

A diez días del inicio de la Liga faltan tres fichajes. Parece que van a tardar. Garitano cuenta con lo que tiene para el debut ante el Córdoba. Se anunció un cambio total tras el fracaso de la pasada temporada, pero en la secretaría técnica siguen los mismos, con diferentes títulos. La falta de credulidad es lógica. Que Gerardo García, principal responsable de los fichajes del Sporting desde la llegada de Orlegi, dejara oficialmente el club para pasar al holding mexicano fue una sencilla operación de cosmética. Sigue en la gestión de las contrataciones y continúa la inclinación a una agencia de intermediación concreta, con las quejas de las demás. Sería aceptable si, por lo menos, el intermediario candasín, ahora scouting, acertara.

Dubasin y Gelabert eran unas inversiones necesarias, pero el resto de llegadas no generan confianza para aspirar al ascenso. Libra Corredera, conocido de Garitano de su pasado en Tenerife, y Justin Smith es una incógnita. Con los más de 22.000 abonados debería haber remanente para más inversiones y ayudar a que Garitano disipe sus dudas. De momento, el panorama sigue siendo el mismo