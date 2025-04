Comenta Compartir

Por cuarta jornada seguida, el Sporting disputa otro partido del año. La visita a Elda es más comprometida que los choques ante el Albacete, el ... Huesca y el Tenerife. Una derrota no significaría un descenso, ni un triunfo sería la salvación, pero cada vez hay menos margen y más riesgos. La única fórmula para reducir el problema es sumar puntos. Si no hay 'jogo bonito', no importa. Lo prioritario ahora es ganar.

Tras la última jornada hubo un clima de pesimismo máximo en el Sporting y todo su entorno. Cambió algo con la incorporación de Asier Garitano. En cualquier caso, la situación es la más preocupante en muchos años. Aunque el método Orlegi es transmitir mensajes positivos, a veces con mucho humo, el futuro depende de lo que hagan los 'artistas' sobre el tapete con las indicaciones del nuevo míster. Garitano asume una plantilla obligada a reaccionar. Una parte del vestuario no respaldaba a Albés. Suele suceder. Los que no juegan se cabrean con el entrenador. Incluso algún titular. Ya se están observando manifestaciones sobre la necesidad de cambios en el grupo. Bienvenidas son todas las reflexiones, pero es preciso ver el efecto en el césped. El ánimo y los apoyos no les van a faltar. En esta nueva etapa con Garitano no valen lamentaciones, ni pensar en las ausencias. La última es la lesión del intrascendente Caicedo. El técnico vasco tendrá que ingeniárselas con lo que tiene, que no es peor, ni mucho menos, que el Eldense. El Sporting afrontará una nueva etapa, en la que influirán de forma determinante los últimos resultados de la temporada. Los cambios y el nuevo organigrama urgen para organizar el próximo curso. Don José Riestra es el primer dirigente de Orlegi que apuntó que el fútbol en México no es igual que en España. Es un detalle que tal vez haya sido la clave del fracaso. Parece un directivo con peso específico y experiencia en los clubes del holding mexicano. El Sporting necesita una presidencia con autoridad, sin tener que funcionar a golpe de videoconferencia para consultar cualquier tipo de movimientos. Este es un momento clave para la historia del club gijonés, que dependerá de la clasificación final. El primero de junio será la fecha tope para saber cual será el rumbo, aunque la parcela deportiva, tanto del primer equipo como de todos los filiales, deberá sufrir un revolcón importante, para poner al frente un grupo de técnicos profesionales que ahora no hay y aplicar un plan de trabajo coherente. En el caso de la cantera, es preciso contar con una figura que tenga la mentalidad que exige el fútbol de base. Históricamente, Mareo dio al Sporting unos resultados extraordinarios deportiva y económicamente. Parece claro que Gerardo García y Óscar Garro están amortizados, con un balance muy negativo. Don José Riestra lo sabe y, además, tiene autonomía para tomar decisiones. Le pediríamos que no nos decepcione.

