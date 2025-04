El proyecto y el proceso

El triunfo del Sporting ante el Mirandés se completó con la derrota del Eldense. Ahora se respira más tranquilidad, sin olvidar que falta amarrar la ... permanencia. El margen es de ocho puntos, con la diferencia de goles a favor. También se recuerdan los malos tragos recientes, en una temporada tirada y con un futuro preocupante.

El objetivo del Sporting era el 'play off', pero la Liga se torció con muchos culpables. Cuando cada año se hace una plantilla nueva y más barata es difícil mejorarla. Y si los responsables deportivos son aficionados cuyo mérito es moverse bajo el palio del patrón es difícil que los planes salgan bien.

En el momento más crítico escuchamos los argumentos de don José Riestra asegurando el compromiso de Orlegi con un proyecto a medio plazo. La paciencia está agotada en una gran afición que paga los recibos más caros de Segunda, con subidas brutales desde la llegada del holding mexicano.

Hablar de compromiso es sinónimo de inversión y el Sporting necesita formar un bloque sólido. Hasta ahora, cada verano se desarmaba la plantilla con más de diez novedades y abundante movimiento de intermediarios afines. Para que el anuncio del señor Riestra sea real y libre de humo es preciso amarrar a los que se consideran pilares de la plantilla.

La anunciada compra de Dubasin, primera piedra de lo que Orlegi llama proceso, tuvo una buena acogida. La decisión es lógica por el rendimiento sobresaliente del futbolista. También debería afrontarse la continuidad de Gelabert. El palentino es un factor básico en la creatividad, sobre todo ahora que empezó a jugar en su sitio. No gestionar su fichaje sería una decepción que dejaría en evidencia las intenciones teóricas de Orlegi.

Hay otros jugadores importantes, como Yáñez, Otero y, si recupera su imagen real, Gaspar, y otro futurible, como Nacho Martín, si se le da confianza. Guille Rosas y Diego Sánchez son los que pueden tener algún valor en el mercado, aunque su tasación no alcanza cifras para solucionar los desfases financieros. Ambos fueron sorprendentes suplentes el viernes. Kevin está lejos del lateral gijonés, sobre todo en casa, y Róber Pier desde que tuvo una dolencia de pubis en la campaña anterior es lento y poco fiable, con el avilesino como mejor central de la plantilla. El míster sabrá lo que hace, pero esta gestión genera dudas.

Habrá que estudiar suplir las bajas, con la marcha de los cedidos y las salidas previsibles, unos porque no entran en los planes del club, con rendimientos que no concuerdan con lo que cobran, como el pundonoroso Campuzano, y otros porque prefieren irse al no aceptar sus pretensiones, como Nacho Méndez.

En cualquier caso, el proyecto es una teoría y el proceso aún no se aprecia. Tardará en verse si la dirección deportiva del club no va a ser relevada hasta julio. Tardar tanto sería un error del señor Riestra.