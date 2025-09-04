El reto de Samuel

El Sporting Atlético levanta el telón de una nueva temporada. Lleva cinco años seguidos en Tercera División, la quinta categoría del fútbol español, tras cuatro ... fracasos para conseguir un programado ascenso. Samuel Baños tiene el reto de que la quinta sea la vencida.

El filial gijonés, con un organigrama casi profesional, afronta la campaña con la presión de ser el mejor. No tiene la competencia del Vetusta, aunque no faltarán rivales expertos, como el Llanera y el Covadonga, más el equipo sorpresa de cada curso.

Los mexicanos Kevin Picón, Mancha y Medrano y los franceses Mbemba y Loki son veteranos en Mareo. Venteo y Enol Prendes están en la órbita de Garitano, así como Iker Martínez, Manu Rodríguez y Aarón, participantes en la pretemporada. Se suman los 'refuerzos' de Oyón y Álex Lozano, con incapacidad en el club para facilitarles un destino de mayor nivel competitivo. Son nuevos los foráneos desconocidos Lussenhoff, con pasado juvenil en el Mallorca, y Adrián Sancho, en el filial del Zaragoza, con atención a Ferreres y Medrano. Samuel, que tiene experiencia en la categoría y en el equipo, sabe que el proyecto en el que está involucrado tiene poco margen de error.

Sobre el papel, el Sporting Atlético es el equipo a batir en la categoría. Este año parece que no habrá disculpas para justificar objetivos incumplidos. El primer episodio será el domingo (18.45 horas), en Pravia. El artificial Sporting C empezará una semana después. Es el destino por si llegan mexicanitos talentosos o similares en embrión.

El filial rojiblanco pasó inadvertido en la amena disertación de David Guerra con la Prensa. El presidente ejecutivo podría formar parte del cartel de la próxima Feria de Begoña. No hay quien lidie mejor. Tiene mérito exponer argumentos con el convencimiento de que el regreso de Caicedo es un acierto. Es una pena que con los métodos de Orlegi estén secuestrados para hablar los directores deportivos. Ayer debió estar en la mesa Israel Villaseñor, como en ejercicios pasados debió salir Gerardo García, aunque no tengan las tablas y la habilidad dialéctica del señor Guerra Gómez. Hubo explicaciones que no convencieron, pero el ejecutivo hizo su papel con un estilo perfecto para Orlegi. Es la empresa que le paga.

Esta semana se filtró la tercera equipación. Hace un guiño al 120 aniversario del Sporting. La zamarra es bonita, con el primer escudo que tuvo la entidad en la época de Anselmo López. Esta vez, la indiscreción fue de la firma de la ropa. Ya pasó con la primera equipación, con la imprudencia de una jugadora del club. Guerra no gana para disgustos con las equipaciones. Estuvo genial cuando para explicar la pifia se limitó a decir «ye guapa y había ganas de verla a la venta». Tal vez la coladura provoque pensar si la multinacional alemana se sustituye por la ropa del patrocinador principal, que parece tener ganas de vestir al Sporting.