El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sin acritud

El reto de Samuel

Manuel Rosety

Manuel Rosety

Gijón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00

El Sporting Atlético levanta el telón de una nueva temporada. Lleva cinco años seguidos en Tercera División, la quinta categoría del fútbol español, tras cuatro ... fracasos para conseguir un programado ascenso. Samuel Baños tiene el reto de que la quinta sea la vencida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  2. 2 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  3. 3 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  4. 4

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón
  5. 5 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  6. 6 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  7. 7

    El plan de Perlora cifra su capacidad máxima de alojamiento en 600 plazas
  8. 8 El Real Oviedo expedienta a Hassan por su enfrentamiento verbal con Paunovic
  9. 9 Juan Cofiño sí irá a la misa del Día de Asturias por «institucionalidad», pero Barbón mantiene su plante por segundo año
  10. 10 Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El reto de Samuel