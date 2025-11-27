Conejo de la chistera

Comenta Compartir

Uno de los asuntos de la actualidad municipal que han mantenido en vilo a los gijoneses durante las últimas semanas ha sido ver cómo la ... alcaldesa iba a resolver todo el embrollo del traslado temporal del Albergue Covadonga y dar con la fórmula para evitar que el 'incendio' de El Natahoyo se propagase por otros barrios gijoneses. El conejo sacado de la chistera se conoció este miércoles pasadas las seis de la tarde. Serán las entidades sociales que forman parte de la red local de lucha contra la pobreza quienes asumirán las necesidades temporales derivadas de las obras de reforma de la sede actual, que están programadas para empezar entre abril y mayo y durarán dos años. La principal de esas necesidades es el realojo, que ya se sabe que será repartido y lejos del Hogar de San José pese a la mano tendida de la Compañía de Jesús a Servicios Sociales, muy criticada por los vecinos del entorno, de ofrecer sus instalaciones para que coexistieran adultos en situación de vulnerabilidad con menores tutelados.

Antes de elegir el Hogar de San José, los técnicos de Servicios Sociales, de la mano del PP, analizaron otras alternativas que fueron desechadas porque no garantizaban la dignidad de las personas usuarias trasladadas. Se planteó llevarlos al pabellón de La Tejerona como se hizo durante la pandemia y se barajó incluso la construcción de habitáculos modulares en el aparcamiento del edificio actual tipo las viviendas de Peritos, pero el elevado coste (700.000 euros) también llevó a su descarte.

