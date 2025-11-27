El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Conejo de la chistera

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Uno de los asuntos de la actualidad municipal que han mantenido en vilo a los gijoneses durante las últimas semanas ha sido ver cómo la ... alcaldesa iba a resolver todo el embrollo del traslado temporal del Albergue Covadonga y dar con la fórmula para evitar que el 'incendio' de El Natahoyo se propagase por otros barrios gijoneses. El conejo sacado de la chistera se conoció este miércoles pasadas las seis de la tarde. Serán las entidades sociales que forman parte de la red local de lucha contra la pobreza quienes asumirán las necesidades temporales derivadas de las obras de reforma de la sede actual, que están programadas para empezar entre abril y mayo y durarán dos años. La principal de esas necesidades es el realojo, que ya se sabe que será repartido y lejos del Hogar de San José pese a la mano tendida de la Compañía de Jesús a Servicios Sociales, muy criticada por los vecinos del entorno, de ofrecer sus instalaciones para que coexistieran adultos en situación de vulnerabilidad con menores tutelados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  3. 3

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  4. 4

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés
  5. 5 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  6. 6

    El absentismo se dispara un 49%: 32.000 asturianos no trabajaron ningún día del año
  7. 7 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  8. 8 Rescatan a un hombre tras caerse en una zona escarpada de La Peñona de Salinas
  9. 9

    Los terrenos de la playa verde de Gijón, aún pendientes del proyecto definitivo, abrirán al público en verano
  10. 10 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Conejo de la chistera