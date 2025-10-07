El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una fuente sin agua

Miguel Rojo

Miguel Rojo

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 22:36

Siempre quise escribir un libro que se titulase 'La redundancia de las fuentes en un día de lluvia', porque me gusta esa imagen tan asturiana ... del agua cayendo del cielo mientras un enorme surtidor la lanza hacia las nubes. Luego pienso que es un título un poco largo -y rebuscado- y que solo pegaría bien con un libro de haikus o poemas, que por ahora no tengo escritos. Es por eso que el otro día, después de tomar un cafetín viendo el atardecer desde la terraza de la cafetería de la Universidad Laboral, con la imponente torre mirador enmarcando toda la escena, me dio un poco de pena ver la enorme fuente vacía de agua, rodeada de cinta de obra -supongo que por trabajos de mantenimiento- y vallas amarillas cortando el paso.

