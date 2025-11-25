Corregir errores

Comenta Compartir

Normalmente, cuando vemos el Coliseo de Roma pensamos que es un monumento único y una misión universal conservarlo, pero siempre habrá algún radical que crea ... que es una oda al aborregamiento colectivo vía pan y circo donde moría gente por diversión y, si nos venimos arriba, se maltrataba a animales que tenían que comerse cristianos en contra de su voluntad. Evidente y afortunadamente, la opinión que se impuso fue la primera. Todo este rollo viene a colación de la (hasta ahora) interminable decadencia de la Universidad Laboral promovida por quienes seguían obsesionados escuchando la música del NO-DO en sus cabezas y dejaron pasar varios trenes con tal de esquivar lo evidente: que en esta villa marinera teníamos el edificio civil más grande de España y, sobre todo, una maravilla arquitectónica digna de ser conservada, reutilizada y, perdonen por la pedantería, 'reinterpretada'.

Aquello duró hasta hace unos años, porque la realidad es tozuda y algo tan grande como la Laboral no podía ser ignorada, pero la piscina quedó fuera del 're-styling' forzoso y casi fuera de servicio para siempre. Para los que aprendimos a nadar allí en aquellos veranos de bocadillo de foie-gras y coches fantásticos, además de la evidente nostalgia, es una fantástica noticia que aquello se recupere, aunque sea con una visión de siglo XXI y sin poder empujarnos desde el puente. Pero Gijón tiene pocos tesoros y no debe renunciar a ellos por una mezcla de dogmatismo mal entendido y abandono por desgana.

