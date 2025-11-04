El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El dado

Nacho Ciudad

Nacho Ciudad

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El juego de la Oca suele ser divertido porque sólo hay que dejarse llevar. No hay estrategia posible y dependes únicamente de un dado caprichoso ... que te lleva de oca en oca si le da la gana y, si no, vas tropezando en todos los obstáculos. Le puedes dar un toque etílico (ay, cuántas tardes de okalimotxo) en el que también dependes del dado caprichoso pero por lo menos, acabas contento. Para la resaca del día después, no hay reclamaciones. Todo este rollo viene a colación del acceso a El Musel, que parece una versión del juego de la oca en el que ya estamos con esa resaca pero sin haber tomado nada. Simplemente, el dado caprichoso del ministerio de Transportes nos ha llevado al segundo puente, a la posada, a la cárcel y, ahora, a la casilla de la calavera. Y vuelta a empezar.

