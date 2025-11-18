El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ciudad y sus vueltas

Líneas rojas

Nacho Ciudad

Nacho Ciudad

Gijón

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

El escrache nos llegó de Argentina cuando se negó a la población de a pie el acceso a sus ahorros para evitar el colapso que ... una recua de políticos inútiles había perpetrado sin ningún pudor. Era la reacción desesperada de gente que no tenía ni para pagar la comida: perseguir a aquellos inútiles con cazuelas y sartenes vacías. Más tarde, un iluminado re-definió los escraches como «jarabe democrático» aunque, cuando le tocaron a él, ya no eran tan democráticos. En esta villa marinera hemos vivido protestas más o menos intensas cuando se nos despojó de nuestro pasado obrero pero sin llegar al nivel del acoso personal, incluso cuando nos quitaban nuestro medio de vida. Hasta hace pocas semanas. Y es una línea roja que nunca se debería haber cruzado.

