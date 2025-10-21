El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Sobre la bocina

Nacho Ciudad

Nacho Ciudad

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Una de las tradiciones más arraigadas en este país es que, cuando la abuela hace rosquillas, el número final que reparte es aproximadamente la tercera ... parte de las que amasó. Por el camino, manos furtivas de nietos, hijos, vecinos y un señor de Cuenca que pasa por allí hacen que el resto desaparezca mientras todos se acusan unos a otros. Todo este rollo viene a colación de que es comprensible que esto pase con las rosquillas de la abuela. Lo que no es tan normal es que vayan desapareciendo ciento y pico mil toneladas de carbón de El Musel y nadie haga nada hasta que el dueño del mineral se enfade.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  2. 2 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  3. 3 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  4. 4

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  5. 5

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  6. 6 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  7. 7

    Óscar Puente asegura que rescatar el peaje de la autopista del Huerna tiene «una connotación jurídica» inasumible: esto es lo que marca la ley
  8. 8 Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía
  9. 9

    Un centenar de perros y gatos buscan hogar en Gijón
  10. 10 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sobre la bocina