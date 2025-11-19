El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Círculo

Nuria Villemur

Nuria Villemur

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Salía de casa, era temprano pero el sol ya estaba alto y brillante, un sol de otoño iluminaba un mar azul oscuro y plácido. Mi ... corazón se entristeció y también se asombró. Una furgoneta azul de un centro de día, así lucían las letras pintadas en blanco que lo anunciaban, y un autobús escolar, uno parado a pocos metros de la otra, hacían sus funciones cotidianas. Observé cómo una fila de niños se incorporaba en silencio, aún medio dormidos –dan pena tan pequeños y ya con horario laboral–, a las escaleras de la inmensa mole escolar que los separaría de su hogar durante demasiadas horas. Junto a la furgoneta, un señor mayor, me pareció elegante con su bastón, y que se arreglaba bastante bien para salvar el escalón de acceso al vehículo que lo llevaría lejos de casa igualmente durante unas horas. Luego, más tarde, ya hecho el día, uno más, los pequeños volverían con su familia y el mayor también lo haría, pero quizá regresando a su soledad.

