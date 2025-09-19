El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estudio de Prado del Rey. RTVE

Cerebros silvestres

A la última ·

TVE ha decidido suprimir 'El cazador de cerebros', programa de divulgación científica en La 2, y sustituirlo por otro formato «más dinámico»

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:16

Por alguna razón tal vez relacionada con los agujeros negros, TVE ha decidido suprimir 'El cazador de cerebros', programa de divulgación científica en La 2, ... y sustituirlo por otro formato «más dinámico», según reveló hace unos días su creador, el químico Pere Estupinyà. También dijo que se iban a cargar 'Órbita Laika', pero eso parece ser falso o quizá se han arrepentido cuando ya tenían la tijera en la mano. A mí me hubiera parecido lógico y hasta pertinente: esos programas que hablan de biología e incluso de matemáticas son un pestiño y además no hay manera de colocar ahí a Gonzalo Miró y a Sarah Santaolalla, que a esas horas tienen un ratito libre pero la mecánica cuántica se les atraganta un poco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  2. 2 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  3. 3

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  4. 4 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  5. 5

    Indignación en Asturias por la decisión del Gobierno de España de mantener el peaje de la autopista del Huerna (AP-66)
  6. 6

    Salud admite contratar a médicos de Familia sin la especialidad homologada de «forma temporal» y en
  7. 7 Espectacular vuelco de un camión, que obliga a cortar la A-8 en Caravia
  8. 8

    El boicot a Israel pone en cuestión los contratos del Principado de Asturias con la mayor farmacéutica del país
  9. 9 Un herido en nuevo choque de un autobús en Gijón
  10. 10

    Duro Felguera ultima la venta de su sede en Gijón y prevé mudarse a Langreo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cerebros silvestres

Cerebros silvestres