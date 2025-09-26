El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
El líder de JxCat, Carles Puigdemont, reúne a la permanente del partido en Waterloo. Efe

A todo hay quien te gane

A la última ·

La primera vez que uno tumba un proyecto del Gobierno al que apoya da mucho gustirrinín, pero a medida que avanza la legislatura todo eso se transforma en simple rutina administrativa

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:18

El empuje de Aliança Catalana me tiene fascinado. Este partido encarna como ningún otro la sentencia que repetía mi abuela cada vez que yo hacía ... bien algo: «Ojito, que a todo hay quien te gane». Hablo de una época en la que la autoestima de los niños no estaba bien trabajada, lo que tenía indudables ventajas para el futuro: cuando venían mal dadas uno sabía a qué atenerse. Luego llegaron los pedagogos, las páginas de psicología de las revistas y las tacitas optimistas del desayuno y acabaron metiendo cosas raras en las cabezas de los jóvenes, cosas absurdas del tipo 'si quieres puedes'; un bulo catastrófico que indefectiblemente le aboca a uno al suicidio, a la melancolía o al consumo desenfrenado de anís del Mono. ¡Si yo hubiese podido iba a estar aquí escribiéndoles estas tonterías en lugar de jugar, aunque fuera de lateral izquierdo, en Primera División!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  2. 2

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  3. 3

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  4. 4

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  5. 5 Alejandro Sanz anuncia concierto en Gijón dentro de su nueva gira mundial
  6. 6 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  7. 7 Locura en la llegada del Barcelona a Asturias para el partido contra el Real Oviedo
  8. 8 Una nueva hornada de futuros policías locales en Gijón: «Mi padre y uno de mis tíos son policías»
  9. 9

    Una inversión de 55 millones en la planta de cría de lenguados de El Musel permitirá crear 100 nuevos empleos
  10. 10 Acepta una condena por daños el «vecino rabioso» de Feleches, en Siero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio A todo hay quien te gane

A todo hay quien te gane