Mazón se lo está pensando. Este tipo es una bendición para nosotros, los indecisos. A su lado, somos seres intrépidos, febriles, fulminantes. Mazón, el hombre ... de pasado cuántico, que aquel día vivió al menos en ocho universos diferentes y en ninguno llovía, se ha dado cuenta de que, por alguna razón, molesta. Me lo imagino durante el funeral preguntándose angustiosamente: ¿Por qué me gritarán estos tipos? ¿Tendría que haberles acompañado a todos al parking? Luego, en un gesto de arrojo, admitió que durante esas horas «hubo cosas que debieron funcionar mejor». Pensé por un momento que se refería a los camareros del Ventorro, que probablemente tardaron más de la cuenta en traerle el postre, el café y quién sabe si el chupito y el farias. ¡Cómo está el servicio!

Mazón no sabe por qué la gente está tan rara, como enfadada, si su único pecado ha sido dejar el mundo de la canción melódica para ponerse al servicio de todos los valencianos salvo a las horas de comer. Sin embargo, ayer, de manera un tanto inesperada, aseguró que iba a reflexionar, como si de pronto hubiera comprendido el mensaje. ¡Albricias! Tiene que haber sido un mensaje muy confuso, escrito tal vez en sánscrito antiguo o en hebreo bíblico, porque le ha costado un año largo entenderlo y vete tú a saber si ese extraño idioma todavía se le resiste. Pero no es necesario buscar diccionarios raros en las bibliotecas, Mazón. Si recurres a la IA, enseguida entenderás lo que esa gente te está pidiendo desde hace meses con sus palabras ininteligibles: déjalo ya. No es difícil. Es mucho peor andar por ahí escondido, agarrado a la silla, sin hacer aún la digestión.

