El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante el funeral de Estado. EFE

Pensándoselo

A la última ·

Mazón se lo está pensando. Este tipo es una bendición para nosotros, los indecisos. A su lado, somos seres intrépidos, febriles, fulminantes

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:11

Comenta

Mazón se lo está pensando. Este tipo es una bendición para nosotros, los indecisos. A su lado, somos seres intrépidos, febriles, fulminantes. Mazón, el hombre ... de pasado cuántico, que aquel día vivió al menos en ocho universos diferentes y en ninguno llovía, se ha dado cuenta de que, por alguna razón, molesta. Me lo imagino durante el funeral preguntándose angustiosamente: ¿Por qué me gritarán estos tipos? ¿Tendría que haberles acompañado a todos al parking? Luego, en un gesto de arrojo, admitió que durante esas horas «hubo cosas que debieron funcionar mejor». Pensé por un momento que se refería a los camareros del Ventorro, que probablemente tardaron más de la cuenta en traerle el postre, el café y quién sabe si el chupito y el farias. ¡Cómo está el servicio!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  3. 3

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  4. 4 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  5. 5

    «Si un joven llega a la universidad y no es capaz de hacer las cosas solo, hay un problema»
  6. 6

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo
  7. 7 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  8. 8 Adiós a José Manuel Vilabella, voz irrepetible de la gastronomía
  9. 9 Detenido en Oviedo por tráfico de drogas: llevaba trece dosis de cocaína y una libreta con su contabilidad
  10. 10 La Sareb da un ultimátum a los vecinos del «bloque en lucha» de Contrueces, en Gijón, para presentar un plan de pagos en diez días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pensándoselo

Pensándoselo