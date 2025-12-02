El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miguel Ángel y su muñeca

Isabel Díaz Ayuso blanquea bulos con bulas, reparte óbolos por bolas, colorea trolas del ventrílocuo

Rafael Fernández Arias

Rafael Fernández Arias

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:29

Comenta

Maricarmen y sus muñecos, J.L. Moreno y los suyos… y M.A.R. e Isayusi, mezcla de rebelde sin causa y ofendidita urbana en ... el Madrid de cañas y barro, capital de la España de coñas y fango, mayorista de (mala) uva, caníbal de ese pulpo gallego que no sabe si va o viene, sube o baja, baila con Abascal o con 'Puchi'. Isa, en la intimidad ática de su amante bandido; Ayuso, a secas, en la luminosa Puerta del Sol, frutera en San Jerónimo, poeta de verso libre ante la prosa de Génova y extraña cuando la mano que mece su gesto y el ventrílocuo que habla por ella, se toma el día libre.

