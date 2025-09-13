El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El otro muro de las lamentaciones

Ramón Avello

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

La exposición 'This is war', Esto es la guerra, de Manu Brabo que se puede ver en el museo Barjola es cruda, directa y estremecedora. ... A través de fotografías realizadas mayormente en el avispero de Oriente Medio durante los primeros años de la segunda década de nuestro siglo, el fotoperiodista residente en Asturias nos muestra, con realismo y honestidad, los desastres de la guerra. Concretamente, los terribles conflictos que han sacudido Libia, Egipto y el Próximo Oriente. Las fotografías, además de invitar a una reflexión sobre la inoperancia de Europa a la hora de encontrar y aplicar soluciones, nos muestra una de las consecuencias de la guerra en Occidente. La emigración para salvar lo único que a estos pueblos en conflicto no se les ha arrebatado: la vida.

