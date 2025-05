Los mismos testigos de cargo y descargo

Comenta Compartir

Deambulando por la red, me he topado con muchas fotos de la fontanera mayor del reino en compañía de lo más chic de la grey ... socialista. Me sorprendió una fotografía en la que Leire Díez estaba con X y Adriana Lastra, actual consejera del Puerto de Gijón y delegada del Gobierno en Asturias. No hay nada turbio en ocupar los dos cargos, aunque en cuarenta años, según leo en la toma de posesión de la pluriempleada, es la primera vez que esto ocurre en Asturias.

A lo que vamos, el paseo me llevó a diciembre del 2024. El doce de ese mes, se firmó solemnemente el acuerdo de marras entre el Ayuntamiento, representado por su alcaldesa Carmen Moriyón, y Laureano Louriño en nombre de la Autoridad Portuaria que entonces presidía. Entre los numerosos testigos, destacamos a tres que, sin ninguna reserva mental, aplaudieron el acuerdo: José Antonio Santano, maestro de ceremonias y que era y es secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible; Álvaro Rodríguez Dapena, entonces presidente de Puertos del Estado, cesado por sus vinculaciones, aún no del todo aclaradas, con ese militante socialista ejemplar, en palabras de Sánchez, llamado Koldo. Y Adriana Lastra, que aquí sigue, a las duras y a las maduras, defendiendo hoy, impasible el ademán, lo contrario que defendía ayer, respecto al Puerto de Gijón. Según lo firmado en diciembre de 2024, Naval Azul se iba a estrenar con un paseo marítimo en 2026. Algo que beneficiaba al futuro de la ciudad. Sin embargo, las ramificaciones asturianas y gijonesas del sanchismo, más obsesionadas en construir muros que en trazar puentes, no podían aceptarlo, y, a través de Nieves Roqueñi, nombrada presidenta de la Autoridad Portuaria, mandaron parar. Los votos les juzgarán. Lo más sorprendente es la actitud de los testigos de la firma del 24 –Lastra, Santano– que hoy apoyan lo contrario de lo que entonces se rubricó. Y no es que se hayan caído del caballo, sino porque no tienen otro criterio que el de ser la voz de su amo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión