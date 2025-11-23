Devolución

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El acto de reponer a la familia de Pedro Rico los lienzos en su día requisados y jamás repuestos es un tributo a la justicia que nos engrandece como sociedad

Ramón Durán

Ramón Durán

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

La semana pasada tuvo lugar en el Museo Bellas Artes de Asturias el acto público y oficial de entrega a los nietos de don Pedro ... Rico de las dos pinturas incautadas a su abuelo durante la guerra civil y que después fueron objeto de depósito en su sede. Asistieron parientes del protagonista, miembros de la Junta de Gobierno y sobre todo las máximas autoridades del Principado en la materia, como el presidente, Adrián Barbón, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. Ambos desplegaron con acierto y humanidad su buen hacer, empatía y discurso para que resultase por fortuna un evento memorable.

