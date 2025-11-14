El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En el corazón del campus

Rebeca Fernández

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Hace unos días, pude leer, por fin, una buena noticia: el Máster de Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo es reconocido con el ... Premio Menina 2025, que otorga la Delegación del Gobierno en Asturias. El motivo es el papel activo que ha tenido durante más de veinte años en la transformación de la sociedad en materia de género. También se reconoce la trayectoria de sus impulsoras por haber abierto el camino de los estudios de género: las catedráticas de Filología Inglesa Isabel Carrera y Socorro Suárez Lafuente, por un lado y las profesoras titulares de Historia Antigua en la Universidad de Oviedo Rosa Cid y Amparo Pedregal. Se cumplen ahora 10 años del fallecimiento de esta última y a quienes fuimos sus alumnas en el Doctorado de Estudios de la Mujer nos parece que aún la podemos escuchar hablar de los hermosos atardeceres desde Trastévere. Ojalá le llegue de alguna manera el aplauso del reconocimiento.

