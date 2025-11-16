El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Relanzar la red de cero a tres

El Principado y las educadoras deben llegar a un acuerdo que impulse el proyecto de 'Les Escuelines'

Editorial El Comercio

Editorial El Comercio

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El pasado jueves, día 13, se cumplió un año de la aprobación de la ley que regula la Red Autonómica de Escuelas Infantiles (de cero ... a tres años). En la red hay dos tipos de centros, los construidos por impulso del Principado que están gestionados por la Consejería de Educación y las escuelas infantiles municipales que se integran libremente en la red. En la segunda modalidad hay un colectivo diverso, porque las condiciones laborales no son homogéneas en los ayuntamientos. En la actualidad hay abiertos 42 centros (22 de procedencia municipal y 20 inaugurados por el Principado), con casi un millar de niños, asistidos por más de ciento cincuenta técnicas de educación infantil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 Fallece a los 95 años Machi Felgueroso, socia fundadora del Club de Golf de Castiello en Gijón
  5. 5 Alerta alimentaria por la presencia de toxina estafilocócica en un queso Cabrales
  6. 6 Cinco incendios en la zona centro y oriente mantienen a Asturias en fase de alerta
  7. 7 Cinco incendios en la zona centro y oriente mantienen a Asturias en fase de alerta
  8. 8 Los médicos mantienen su lucha en Asturias: «No podemos seguir con guardias obligatorias de 24 horas y jornadas sin límite»
  9. 9 Una persona resulta herida al incendiarse una cuadra en Cangas de Onís
  10. 10 Aumentan las conductas de riesgo vinculadas a la salud mental en los centros educativos asturianos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Relanzar la red de cero a tres