R. C.

La Ginebra de Calvino

En diagonal ·

La última historieta de OT es el pollo que se ha montado porque Inés Hernand ha ido a predicar que con ETA hay mucha tergiversación

Rosa Belmonte

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:01

Hay unos muchachos encerrados que quizá sepan cantar, pero no saben leer un reloj con manecillas. Están encerrados ahora, en la Academia de Operación Triunfo, ... pero han llegado de fuera no sabiendo leer un reloj con manecillas. Escolarizados. La última historieta de la Academia es el pollo que se ha montado porque Inés Hernand ha ido a predicar no sé qué a esos jovenzuelos y les ha dicho que con ETA hay mucha tergiversación, que la izquierda abertzale era pacifista. Que han cargado ataúdes. Inés Hernand llega de fuera, de ese lugar donde ETA no existe, pero Franco está muy vivo. Y sí, esto es un lugar común ya insoportable a la altura de recordar el «Soy feminista porque soy socialista» de Ábalos. Palabras. Mientras, el «icono» sale en chaleco (como Javier Ruiz) enseñando en Instagram qué ha escuchado en Spotify. Hernand dice que la amenazan de muerte por la charleta. Yo qué sé, supongo que se siente Miguel Servet en la Ginebra de Calvino.

Te puede interesar

