Pedro Sánchez, durante la entrevista de RTVE

La pelea de los dioses

En diagonal ·

Se habrán dado cuenta ahora del poder de un juez. Sánchez dijo en la entrevista en RTVE que «hay jueces que hacen política»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:00

Desde el Gobierno se preguntan: «¿No podemos hablar porque son dioses?». Se habrán dado cuenta ahora del poder de un juez. Sánchez dijo en la ... entrevista en RTVE que «hay jueces que hacen política». Se refería a los que llevan asuntos que involucran a su mujer, a su hermano o a su fiscal general del Estado, no a Conde-Pumpido en el TC, dispuesto a admitir el Recurso de Amparo de Puigdemont y suspender la orden de prisión vigente en España. Visto todo lo visto, incluida la aproximación de Illa, será más sorprendente que pase eso a que no pase. Los finos hablan de la ventana de Overton, pero esto es más como esos que en sus fincas van moviendo poco a poco las lindes y se quedan con más terreno. Sánchez presume de que la ley de amnistía la aprobó el parlamento (ese parlamento de socios encantados de ser cautivos recompensados). También es autor de «vamos a avanzar... con o sin el concurso de un poder legislativo...». De dios a dioses, taconazo.

