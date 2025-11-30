El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. E. P.

Reírse de Bolaños

En diagonal ·

«Ya actúa el Ministerio Fiscal con autonomía». Carcajada. Como si fuera un humorista grabando un especial de Netflix

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

Se han reído del ministro Bolaños. No lo va a hacer sólo Cayetana en las sesiones de control. Han sido jueces en el Congreso Nacional ... de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). En un momento de su discurso, dijo: «Ya actúa el Ministerio Fiscal con autonomía». Carcajada. Como si fuera un humorista grabando un especial de Netflix. «Por completo, por completo. Lamento que sonriáis», reaccionó. Eso no era sonreír (reírse un poco o levemente, y sin ruido), era reírse en su cara con ruido. Pero no fue la única que se llevó de la APM (el papanatismo militante dirá que son jueces fachas, conservadores, golpistas incluso).

