El Dúo Dinámico EP

Truhan no lleva tilde

En diagonal ·

El Dúo Dinámico, que acaba de perder a Manuel de la Calva con 88 año

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:00

No tenía que llegar la pandemia para que 'Resistiré' fuera una canción feliz. Lo fue desde su lanzamiento. La sensación la recordó Almodóvar con el ... final de 'Átame'. La cantaban Victoria Abril, Loles León y Antonio Banderas. Daba un buen rollo que para qué. La autoría era del Dúo Dinámico, que acaba de perder a Manuel de la Calva con 88 años. También eran suyas 'La, la, la', 'Me olvidé de vivir', 'Perdóname', 'Esos ojitos negros', 'Quisiera ser' o 'Mari Carmen'.

