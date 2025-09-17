El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Charlie Kirk. REUTERS

Vaya, se les olvidó Kirk

En diagonal ·

Como si el deporte, la democracia o los niños muertos importaran a muchos de los que van salvando honras calderonianas

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:20

«España es hoy quien salva el honor de Europa» (Sánchez). A la primera ministra danesa le parece que rinde homenaje a los matones. También ... que el «parlamento callejero» «destruye el deporte y la democracia». Como si el deporte, la democracia o los niños muertos importaran a muchos de los que van salvando honras calderonianas. En los Emmy, Hannah Einbinder ('Hacks') dijo sentir que su obligación como judía era distinguir a los judíos del Estado de Israel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  2. 2 Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina
  3. 3 La mujer del ganadero asesinado en Ribadesella dice que los asaltantes hablaban español y repetían: «¿Dónde está el dinero?»
  4. 4 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  5. 5 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  6. 6 Muere Robert Redford a los 89 años
  7. 7

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  8. 8

    Iván Cortina, ciclista asturiano del Movistar en La Vuelta: «Es triste que te tiren chinchetas a la cara»
  9. 9

    Los huevos, un 72% más caros: así se han disparado los precios de los alimentos en Asturias
  10. 10

    La avenida de Galicia de Oviedo ya luce su imagen final: «Ha quedado muy bonita y las aceras muy anchas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Vaya, se les olvidó Kirk

Vaya, se les olvidó Kirk