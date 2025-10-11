El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
EFE

Carlos

A la última ·

Solo él sabe lo que le costó sentarse, abrir un libro, comprender lo que decía y recordarlo el tiempo suficiente como para volcarlo en el examen de oposición

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:04

Comenta

«A ver cuándo me sacas en una columna». Me lo suelta a bocajarro, sin dobleces ni segundas intenciones porque no sabe lo que son. ... Es de una sinceridad compacta, como los besos que planta en las mejillas: no son besos al aire ni de refilón, sino besos sonoros y consistentes que responden al enorme cariño que ha recibido de los suyos, el que compensa todo el que no tuvo durante sus dos primeros años de vida. Además de afectuoso, es sociable y juguetón, tanto que, cada vez que se encuentra con mi santo, se repite la misma escena: él le pide cinco euros para cortarse el pelo, mi santo reniega, se hace el remolón («¡pero si lo llevas cortísimo!», le dice) y acaba por dárselos. Sabe que a él, a Carlos, le gusta el tira y afloja, y que experimenta una pequeña victoria cuando, al fin, se mete el billete en el bolsillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  2. 2

    ¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?
  3. 3 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  4. 4

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  5. 5 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  6. 6

    Un conductor ebrio afronta cuatro años de cárcel por un accidente mortal en Sariego
  7. 7 El ministro Óscar Puente, sobre un diputado por Asturias: «Es un personaje absolutamente cómico»
  8. 8

    En solo ocho minutos: así actuaba la banda que robó hasta en 55 gasolineras y bares de Asturias
  9. 9 Detenido en Avilés tras amenazar a varias personas con un cuchillo en plena calle
  10. 10 Lidl avanza en la construcción de un nuevo supermercado en uno de los principales accesos a Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Carlos

Carlos