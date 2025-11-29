El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Koldo García entrando en el Tribunal Supremo antes de ser enviado a prisión EP

Koldo, 'influencer'

No sé cuánto tiempo estará en prisión, pero seguro que le cunde porque Koldo ha demostrado su capacidad para adaptarse a los cambios

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

GRWM son las siglas de «Get Ready With Me». Arréglate conmigo, para entendernos. Es lo que ponen las 'influencers' en sus redes cuando se acicalan ... para un evento. O para ir a comprar mitad de cuarto de chóped, que no es caviar todo lo que se ingiere. En fin, que Koldo García, el de la mochila gris, se ha hecho su propio GRWM para ir al trullo con Okdiario. Le quedo eternamente agradecida: yo no sabría qué echarme en la maleta para ingresar en prisión, que la vida te da sorpresas y una nunca puede decir de esta agua no beberé ni este cura no es mi padre ni este talego no lo piso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales
  2. 2 La policía corta la calle San Francisco de Oviedo ante la alarma por un hombre que se podía precipitar desde una azotea
  3. 3 Asaltan más de una veintena de coches en Avilés de madrugada
  4. 4

    El Gobierno de Asturias gastará este año 60 millones más para cubrir la subida salarial a los empleados públicos
  5. 5

    Objetivo: detener a los asaltantes de casas de Gijón
  6. 6

    Adriana Lastra sobre Ábalos: «Todo lo que está diciendo es falso»
  7. 7 El lobo, a sus anchas en pleno centro de Felechosa, en Aller
  8. 8 Pavoroso incendio en Ponga: arde la vivienda ubicada en el piso superior de un bar
  9. 9 Herida una usuaria de un autobús en Gijón tras un frenazo para evitar un atropello
  10. 10 Oleada de robos en Gijon: preocupación vecinal por un nuevo asalto en un chalé en Quintueles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Koldo, 'influencer'

Koldo, &#039;influencer&#039;