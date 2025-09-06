El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

María Pombo junto a Pablo Castellano Efe

Librerías sin libros

A la última ·

Las familias normales y corrientes no leen: más de un tercio de los españoles no lo hacen nunca

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:00

Cuando al padre del cineasta Guillermo del Toro le tocó la lotería, se mudó a una casa más grande. Cuando a María Pombo le tocó ... la otra lotería, la de convertirse en una 'influencer' con más de tres millones de seguidores, también se compró una casa. La diferencia es que el primero se hizo con una biblioteca fabulosa que el pequeño Guillermo devoró con ansia viva, mientras que la Pombo ha colocado en las estanterías cuatro cachivaches.

