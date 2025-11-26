El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Rivero, taquígrafa del Congreso José Ramón Ladra

Pellizco de monja

A la última ·

Si mi abuela fuera la presidenta del Congreso, repartiría pellizcos de monja a diestro y siniestro

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

«Si te ofrecen algo, tú di que no», me advertía mi abuela antes de salir de casa. Íbamos a visitar a su hermana pequeña, ... quien, tras los besos de rigor en la puerta, nos hacía pasar al salón. Era allí donde llegaba la pregunta: «¿Queréis tomar algo?». Mi abuela respondía por las dos con un tajante «no, gracias», pero su hermana insistía, mirándome de reojo: «¿Seguro? ¿No te apetece una Fanta?». Ante la presión y la promesa de las burbujas de naranja, yo acababa cediendo con un «bueno, vale» temeroso. En ese preciso momento, sin mover una ceja y con la rapidez de un rayo, mi abuela me pegaba un pellizco de monja retorcido y certero en la parte blanda del brazo que me hacía saltar del sofá.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  2. 2 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  3. 3 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  5. 5 El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!
  6. 6 Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión
  7. 7

    Sánchez opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz
  8. 8 El restaurante Michem y los secretos del mejor pote asturiano
  9. 9

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  10. 10

    Competencia investigará la «crítica situación de la red eléctrica» en el centro de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pellizco de monja

Pellizco de monja