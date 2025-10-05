El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Paz y educación

España emprendió hace cuatro décadas un camino que ha transformado su economía con su adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea, que ha llevado al país a un proceso de convergencia con el resto del continente

Susana Álvarez Otero

Oviedo

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Hace cuarenta años, Felipe González inició su discurso en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid con estas palabras: «Damos hoy un paso ... de importancia histórica para España y para Europa. Al estampar nuestras firmas en el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas hemos puesto un jalón fundamental para completar la unidad de nuestro viejo continente y también para superar el aislamiento secular de España». Todo era verdad y todo acertado. Cualquier paso que no hubiera ido en esa línea habría sido peor para nuestro país y creo, sinceramente, que de ese viaje no hay marcha atrás. Pensará el amable lector que, de la misma manera que Gran Bretaña ha hecho 'Brexit', también podríamos seguir el mismo camino si estamos descontentos con la adhesión. Sin embargo, estoy convencida de que ese viaje de vuelta sería muy dañino para nuestro país.

