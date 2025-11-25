Es muy difícil calcular verdaderamente la violencia que se ejerce contra las mujeres, la dimensión real de todo ese dolor que sufrimos a diario, y ... cuya expresión más cruel es el asesinato. Porque nos siguen matando. Por el mero hecho de ser mujeres. Una cada diez días.

En lo que llevamos de 2025 han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas al menos 39 mujeres en nuestro país. A esta atrocidad habría que añadir 15 víctimas más a causa de otros feminicidios. Y luego hay quienes niegan o relativizan esta brutal evidencia.

Los datos de los abusos sexuales también producen espanto. E indignación. Porque en España se denuncian 14 violaciones al día, una cada hora y 40 minutos. Y no están recogidas todas las que se producen, porque muchas mujeres no pueden denunciar (solo se denuncia de hecho el 11% de la violencia sexual) por miedo a ser incluso asesinadas y pasar a engrosar una estadística más atroz. Y todavía hay quien echa balones fuera y suelta que algo habrán hecho. Pero nada justifica una violación. Nada. Las víctimas de trata, no podemos olvidarlas, representan otra aberración. Y los casos de ciberacoso no dejan de crecer.

El acoso sexual en el trabajo es otra forma de violencia que tampoco reflejan las estadísticas en toda su extensión. Más de 4,5 millones de mujeres residentes en España entre 16 y 74 años declaran haber sufrido acoso sexual en algún momento de su vida laboral.

En el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres tenemos que seguir denunciando todas estas violencias que sufrimos, cruel reflejo de la desigualdad persistente. «Una quiebra intolerable en nuestras sociedades democráticas», como subraya el manifiesto confederal de CCOO con motivo de este 25N.

Por eso, toda nuestra exigencia a los poderes públicos, para lograr medidas eficaces en la prevención, la educación, la asistencia y la reparación a las mujeres. Y todo nuestro empeño en los centros de trabajo para detectar, acompañar y asesorar a las mujeres, nuestras compañeras.

Bien sabemos que las violencias de género atraviesan la vida laboral de las trabajadoras, afectan a nuestra seguridad, salud y derechos, sin olvidarnos de todas esas mujeres mayores que se han visto obligadas durante años a soportar situaciones terribles, sin encontrar los recursos necesarios para romper el círculo de la violencia. Lo hacemos también por las mujeres jóvenes, para que estas violencias no cercenen sus proyectos de vida. Por las mujeres con discapacidad, por las migrantes, por todas las que viven situaciones de vulnerabilidad.

Asumimos nuestra responsabilidad como organización feminista. Somos más de un millón de personas afiliadas en nuestro país, y juntas y juntos podemos contribuir a la erradicación de todas estas violencias, porque tenemos el poder de la organización colectiva y la eficacia de herramientas concretas, como el Observatorio de Acoso Sexual y por Razón de Sexo de CC OO.

Pese a los avances normativos de los últimos años, la realidad de las violencias de género sigue siendo abrumadora. Por desgracia, los discursos negacionistas de la ultraderecha socavan los esfuerzos en educación para la igualdad, ponen en peligro las políticas públicas contra las violencias y suponen un riesgo de retroceso muy peligroso para la vida y la libertad de las mujeres.

Nuestro compromiso es firme: vamos a seguir actuando, con más contundencia y determinación si cabe, en la lucha contra todas las formas de violencia, mercantilización, explotación sexual y reproductiva. Contra sus causas y manifestaciones.

Las mujeres tenemos derecho a ser libres. Y respetadas.