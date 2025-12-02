Una pérdida inasumible

La pérdida que supón el fallecimientu prematuru de José Luis Cienfuegos déxanos en shock y con una amarga sensación de deuda con una persona que ... fue clave non sólo na definición y el impulsu al Festival Internacional de Cine de Xixón, sinón na cultura xixonesa y asturiana. Somos deudores del agradecimientu y reconocimientu que merez quien que nos ayudó a crecer y a abrir les fronteres de la mente y de la sensibilidá a través del cine, descubriéndonos miraes y voces que nun llegaben al conxuntu de la ciudadanía per otros medios. Y fíxolo liderando un proyectu ilusionante pal que tuvo l'audacia de saber rodease de persones brillantes y creatives, provinientes de diferentes ámbitos de la cultura, faciendo del cine el nexu común ente manifestaciones artístiques, llingües y discursos diversos que luego irradiaben inquietú, entusiasmu y talentu hacia otres trayectories. Como un ríu desbordante que se fuere dividiendo en regueros diversos nel so avance, con destinos diferentes y singulares que compartieron una mesma fuente.

El modelu de festival de cine qu'impulsó José Luis Cienfuegos fizo que'l Festival Internacional de Cine de Xixón pusiera a Asturies nel mapa cultural d'España y del mundu, configurando'l certame de prestixu qu'hoi conocemos, de la mano, ente otros, del tamién reciente y prematuramente fallecidu Fran Gayo, del que ye inevitable alcordase hoi.

Nesti añu aciagu pa la cultura asturiana, el dolor fainos a la vez más conscientes del privilexu que supunxo contar con personalidaes como la de José Luis Cienfuegos, coincidir nel tiempu y nel espaciu con sensibilidades tan enriquecedores, y trazar un camín hacia'l porvenir que se sostien pola firmeza d'un legáu impagable.

Dende'l Gobiernu d'Asturies queremos mandar les más sentíes condolencies a la familia de José Luis, a les munchísimes amistaes que dexó, a los compañeros y compañeres del sector y a tola xente que lu quería. Toi segura de que tan tamién nestos momentos intentando confrontar una pérdida inasumible por prematura y inesperada. Y queremos expresar tol reconocimientu a la trayectoria y figura de José Luis Cienfuegos, pieza clave nel FICX y en festivales como Sevilla o anguaño na Seminci, pero tamién en proyectos que pueden parecer menores, siendo vitales y tan importantes como Laboral Cinemateca cuando está echó a andar y lo fixo cola garantía del conocimientu, criteriu y esperiencia de José Luis. L'Asturies y la cultura asturiana que dexa, desolada, ye sin duda meyor.