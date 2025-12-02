El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una pérdida inasumible

Vanessa Gutiérrez

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:49

La pérdida que supón el fallecimientu prematuru de José Luis Cienfuegos déxanos en shock y con una amarga sensación de deuda con una persona que ... fue clave non sólo na definición y el impulsu al Festival Internacional de Cine de Xixón, sinón na cultura xixonesa y asturiana. Somos deudores del agradecimientu y reconocimientu que merez quien que nos ayudó a crecer y a abrir les fronteres de la mente y de la sensibilidá a través del cine, descubriéndonos miraes y voces que nun llegaben al conxuntu de la ciudadanía per otros medios. Y fíxolo liderando un proyectu ilusionante pal que tuvo l'audacia de saber rodease de persones brillantes y creatives, provinientes de diferentes ámbitos de la cultura, faciendo del cine el nexu común ente manifestaciones artístiques, llingües y discursos diversos que luego irradiaben inquietú, entusiasmu y talentu hacia otres trayectories. Como un ríu desbordante que se fuere dividiendo en regueros diversos nel so avance, con destinos diferentes y singulares que compartieron una mesma fuente.

