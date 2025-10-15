El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Hispanidad

Cuando hablamos de genocidio, abundan la irresponsabilidad, las fobias ideológicas y la ignorancia malintencionada. Estamos frente a un relato falseado

Victoriano Sierra Ludwig

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

A estas alturas, entrar en el terreno que afecta a la 'Hispanidad' no deja de ser una trivialidad y un tanto arriesgado; especialmente, por las ... características culturales de buena parte de la población. Aquí, se pone en solfa incluso la existencia de la nación española hasta el extremo de rehuir la utilización del concepto 'España' para ser sustituido por el 'Estado español'. Conforme a lo que defienden algunos iluminados, tres comunidades autónomas quedan excluidas dentro de lo que se entiende por España y entre los independentistas y buena parte del sector político de izquierdas debe ser eliminada la terminología admitida históricamente. Con estas bases, el diálogo entre sordos parece garantizado, pese a la tozudez de los hechos. Es más, la mera celebración de una realidad incuestionable ha sido denostada mediante la envoltura de un supuesto despilfarro de fondos públicos. Esos mismos han jaleado la esperpéntica 'caravana marítima', escoltada desde los recursos destinados para la cobertura de otras finalidades. Con este andamiaje, la comprensión correcta del legado no está garantizada. Excesivas traslaciones asamblearias, propias de burgueses recién incorporados a las confabulaciones universitarias de salón.

