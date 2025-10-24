El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Guardia Civil investiga la autoría del fuego del Monte Areo en Gijón

La penuria de las 'élites políticas' en España

Ante lo que el pueblo soberano contempla a diario, uno se suele preguntar cuándo llegará el día en que tomen el timón de la nave nacional quienes dotados estén de la competencia necesaria para ejercer la autoridad, los mejores

Viliulfo Díaz

Viliulfo Díaz

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El mundo político en que nos ha tocado vivir en nuestra querida España se caracteriza de manera llamativa por dos notas: la primera, por el ... lenguaje a veces ordinario y en ocasiones impertinente usado en el Parlamento. La segunda, porque la intolerancia brilla por su ausencia, debido entre otras causas a que los hombres públicos se dejan llevar mucho más por una demasiada arraigada ideología que por el pragmatismo y la razón, lo que en definitiva implica que se preocupan más por el interés particular –no siempre limpio– que por el interés general. Las 'élites políticas' deben disponer de muy especiales habilidades que les ha de llevar a ser considerados verdaderos 'sabios', cuya falta solo dará lugar a la aparición de lo que se llamaron 'políticos torpes'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo: «Esto es una locura, un infierno»
  2. 2 Serena Williams da su primer paseo por Oviedo
  3. 3 Detenida por realizar tratamientos estéticos en su casa de Gijón pese a carecer de titulación
  4. 4 Estampado contra el Museo del Ferrocarril en Gijón
  5. 5 En busca de auroras boreales: lo que debes saber para verlas en Asturias
  6. 6 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  7. 7

    «Cuando abrí la puerta de casa vi las llamas muy cerca y un viento tremendo, parecía que no íbamos a poder salir de allí»
  8. 8

    El Hospital de Cabueñes, pionero en Asturias en una técnica quirúrgica para eliminar tumores de piel
  9. 9 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche
  10. 10

    «La gente que sale de Alcampo invade nuestro carril de salida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La penuria de las 'élites políticas' en España

La penuria de las &#039;élites políticas&#039; en España